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В Минске неизвестный ночью связал сторожа ресторана и похитил алкоголь со склада

28 октября 2015 17:49
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Новости Беларуси. Неизвестный ограбил один из минских ресторанов. Инцидент произошел 28 октября в районе трех часов ночи. Злоумышленник напал на сторожа, связал его, а затем похитил спиртные напитки из складского помещения и скрылся. Охранник не пострадал.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей и составляют фоторобот злоумышленника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Буцаева, пресс-офицер РУВД Московского района:
Факт совершения имущественного преступления в отношении имущества ресторана, расположенного по проспекту газеты «Правда», 11, имеет место быть. Изначально сотрудник ресторана нажал тревожную кнопку, и первыми на место происшествия прибыли сотрудники охраны. В настоящее время на месте происшествия ведет свою работу следственно-оперативная группа.

# Ограбление # происшествия # Оксана Буцаева

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