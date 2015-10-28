В Минске неизвестный ночью связал сторожа ресторана и похитил алкоголь со склада

Новости Беларуси. Неизвестный ограбил один из минских ресторанов. Инцидент произошел 28 октября в районе трех часов ночи. Злоумышленник напал на сторожа, связал его, а затем похитил спиртные напитки из складского помещения и скрылся. Охранник не пострадал.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей и составляют фоторобот злоумышленника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Буцаева, пресс-офицер РУВД Московского района:

Факт совершения имущественного преступления в отношении имущества ресторана, расположенного по проспекту газеты «Правда», 11, имеет место быть. Изначально сотрудник ресторана нажал тревожную кнопку, и первыми на место происшествия прибыли сотрудники охраны. В настоящее время на месте происшествия ведет свою работу следственно-оперативная группа.