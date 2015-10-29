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В затопленном кипятком зоомагазине погибли все животные

29 октября 2015 15:29
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Новости России. В Санкт-Петербурге при прорыве теплотрассы кипятком затопило подвальное помещение, в котором расположен зоомагазин. В считанные секунды в магазине погибла вся живность – более 20 декоративных мышей и крыс (они находились в клетках), а также несколько сотен аквариумных рыб. 

Двери зоомагазина открываются только в 11 часов утра. Поэтому когда погибали  питомцы, спасти их было попросту некому.

Татьяна Кремер, хозяйка зоомагазина (в комментарии «Комсомольской правде»):
Я еще издалека увидела клубы пара. Открыла магазин, а там вода поднялась на полтора метра. Все рыбы и мальки всплыли кверху пузом. До сих пор перед глазами эта картина.

По информации местных изданий, трагедии можно было бы избежать,

если бы аварийные службы среагировали раньше: за несколько дней до трагедии жильцы дома жаловались на то, что из-под пола в подвале прибывала горячая вода. На заявку отреагировали: аварийная служба откачала только воду.

# происшествия # Авария в России # Татьяна Кремер

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