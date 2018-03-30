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«Самое дорогое забирают, я забрала кота». Что стало причиной пожара в многоэтажке на улице Железнодорожной?

30 марта 2018 17:16
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Новости Беларуси. В Минске на улице Железнодорожной загорелась многоэтажка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Самое дорогое забирают, я забрала кота». Что стало причиной пожара в многоэтажке на улице Железнодорожной?-1

Неосторожное обращение с огнём могло стать причиной пожара в жилом доме на улице Железнодорожной. Огонь вспыхнул на пятом этаже многоэтажки. Спасателям с помощью автолестницы удалось эвакуировать из горящей и соседних квартир 5 человек.

«Самое дорогое забирают, я забрала кота». Что стало причиной пожара в многоэтажке на улице Железнодорожной?-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Проводится работа по спасению людей из этой квартиры, в которой начался пожар, а также соседней. Всего спасено 5 человек.

«Самое дорогое забирают, я забрала кота». Что стало причиной пожара в многоэтажке на улице Железнодорожной?-7

«Самое дорогое забирают, я забрала кота». Что стало причиной пожара в многоэтажке на улице Железнодорожной?-9

Очевидец:
Самое дорогое забирают, я забрала кота. Видела, что пару людей были без курток, взяла быстро куртки и побежала. Оперативно МЧС приехало, быстро сработали, стали тушить все, людей стали выводить, которые выйти не могли с 5 этажа. Людей из соседней квартиры стали с лестницы спускать.

Около 20 минут потребовалось спасателям, чтобы справиться с огнём. Пострадала 78-летняя женщина, она в больнице.

«Самое дорогое забирают, я забрала кота». Что стало причиной пожара в многоэтажке на улице Железнодорожной?-12

«Самое дорогое забирают, я забрала кота». Что стало причиной пожара в многоэтажке на улице Железнодорожной?-14

 

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт # Ольга Мельченко

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