«Самое дорогое забирают, я забрала кота». Что стало причиной пожара в многоэтажке на улице Железнодорожной?

Новости Беларуси. В Минске на улице Железнодорожной загорелась многоэтажка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Неосторожное обращение с огнём могло стать причиной пожара в жилом доме на улице Железнодорожной. Огонь вспыхнул на пятом этаже многоэтажки. Спасателям с помощью автолестницы удалось эвакуировать из горящей и соседних квартир 5 человек.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС: Проводится работа по спасению людей из этой квартиры, в которой начался пожар, а также соседней. Всего спасено 5 человек.

Очевидец:

Самое дорогое забирают, я забрала кота. Видела, что пару людей были без курток, взяла быстро куртки и побежала. Оперативно МЧС приехало, быстро сработали, стали тушить все, людей стали выводить, которые выйти не могли с 5 этажа. Людей из соседней квартиры стали с лестницы спускать.

Около 20 минут потребовалось спасателям, чтобы справиться с огнём. Пострадала 78-летняя женщина, она в больнице.