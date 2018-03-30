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В Слуцке 5 человек выпили жидкость, которая показалась им алкоголем

30 марта 2018 15:00
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Новости Беларуси. 5 человек стали жертвами применения неизвестной жидкости в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцке 5 человек выпили жидкость, которая показалась им алкоголем-1

Эта история началась еще давно и держала в напряжении: один за другим гибли люди, которые решили «отдохнуть» под бутылку, найденную на свалке. 3 женщины и 2 мужчин необдуманно выпили жидкость, которая показалась им алкоголем. Правоохранители по факту происшествия проводят проверку.

Смертельный напиток. В Слуцке три человека отравились неизвестной жидкостью из бутылки, найденной на свалке

В Слуцке 5 человек выпили жидкость, которая показалась им алкоголем-4

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
В рамках проверочных мероприятий проведены осмотры. Изъятые предметы, в том числе бутылка с остатками жидкости, направлены для проведения исследований на предмет установления отравляющих веществ. Точная причина смерти будет известна по проведению судебно-медицинских экспертиз.

# происшествия # Отравления # Фотофакт # Татьяна Белоног

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