В Слуцке 5 человек выпили жидкость, которая показалась им алкоголем

Эта история началась еще давно и держала в напряжении: один за другим гибли люди, которые решили «отдохнуть» под бутылку, найденную на свалке. 3 женщины и 2 мужчин необдуманно выпили жидкость, которая показалась им алкоголем. Правоохранители по факту происшествия проводят проверку.

Смертельный напиток. В Слуцке три человека отравились неизвестной жидкостью из бутылки, найденной на свалке