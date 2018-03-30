Сергей ходил в первый класс, хотел стать спортсменом. В Кличеве в реке нашли тело пропавшего 7-летнего мальчика
Новости Беларуси. В Кличеве найдено тело утонувшего ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Провалившегося под лед семилетнего мальчика водолазы обнаружили только на второй день поисков. Трагедия случилась 29 марта на реке Ольса – это в Могилевской области. Гостивший на каникулах у бабушки внук, поскользнулся на берегу и упал в воду. С начала года это уже третий случай гибели детей на водоемах.
Мальчика искали четыре группы водолазов. Накануне поиски результата не принесли. Река словно забрала ребенка и не хочет отдавать. На берегу все это время стояла мама. Пока тело не нашли, мизерная, но надежда, что сын живой – оставалась.
Тамара Болтач:
С ним беседы в школе проводились, чтобы на речку не ходил.
Плохая видимость, ямы и сильное течение, из-за падения уровня воды образовались ледяные козырьки.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Трагедия случилась в этом месте. Семилетний Сергей пришел на реку вместе с подружкой. Дети гуляли вдоль берега, и вот здесь мальчик ступил на лед, поскользнулся и упал в воду. Глубина реки в этом месте около двух метров.
Девочка пыталась спасти Сергея, но после тщетных стараний бросилась к соседним домам просить о помощи. Позже ей самой потребовалась помощь психолога.
Наталья Курилина, житель Кличева:
Ребенок хорошо учится, в школе о ней хорошо говорят, я не знаю почему так случилось. И Сережка в лагерь не пошел. Именно в этот день. Мама не отвела, так вот получилось.
Пока готовился сюжет, спасатели нашли мальчика. К сожалению, сбылось худшее. Обнаружили тело в двухстах метрах от того самого места, где ребенок упал в воду.
Андрей Графов, начальник водолазно-спасательной службы Могилевского областного управления МЧС:
Шел по течению там, где он мог приблизительно плыть. Дошел до поворота, там нашел яму метра 3,5-4. Там было такое затишье, несколько раз прочесал и только раза с четвертого обнаружил.
Василий Баронник, начальник маневренно-поисковой группы Могилевской областной организации ОСВОД:
Сотрудники ОСВОДа проводят постоянно разъяснительную работу среди населения, но не всегда наши беседы и агитации бывают услышаны.
Сергея воспитывали мама и бабушка. Ходил в первый класс, хотел стать спортсменом. С начала года это третья смерть ребенка в водоемах страны.