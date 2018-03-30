Сергей ходил в первый класс, хотел стать спортсменом. В Кличеве в реке нашли тело пропавшего 7-летнего мальчика

Новости Беларуси. В Кличеве найдено тело утонувшего ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провалившегося под лед семилетнего мальчика водолазы обнаружили только на второй день поисков. Трагедия случилась 29 марта на реке Ольса – это в Могилевской области. Гостивший на каникулах у бабушки внук, поскользнулся на берегу и упал в воду. С начала года это уже третий случай гибели детей на водоемах.

Мальчика искали четыре группы водолазов. Накануне поиски результата не принесли. Река словно забрала ребенка и не хочет отдавать. На берегу все это время стояла мама. Пока тело не нашли, мизерная, но надежда, что сын живой – оставалась.