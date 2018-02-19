«Самка была беременная». В Могилевской области задержали шестерых безработных, подозреваемых в убийстве лосихи

Новости Беларуси. В Могилевской области браконьеры убили лосиху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она вот-вот должна была стать матерью.

По подозрению в незаконной охоте задержаны шесть местных жителей. Все они – неработающие. Как позже выяснилось, животные попали на прицел возле автодороги. Это так называемая зона покоя, где охота запрещена, и сохатые чувствуют себя спокойно. Открыв огонь по стаду, злоумышленникам удалось смертельно ранить самку. Ее перевезли в соседнюю деревню. Браконьеров задержали при разделке туши.

Дмитрий Мельников, старший госинспектор Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Было обнаружено два незарегистрированных охотничьих оружия, а также шкуры диких животных.

В ходе осмотра прилегающей местности – это 20-30 метров от того места, где было обездвижено дикое животное и разделано – были обнаружены два эмбриона. То есть эти люди хотели скрыть тот факт, что самка была беременная.