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«Самка была беременная». В Могилевской области задержали шестерых безработных, подозреваемых в убийстве лосихи

19 февраля 2018 13:37
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Новости Беларуси. В Могилевской области браконьеры убили лосиху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она вот-вот должна была стать матерью.  

«Самка была беременная». В Могилевской области задержали шестерых безработных, подозреваемых в убийстве лосихи-1

«Самка была беременная». В Могилевской области задержали шестерых безработных, подозреваемых в убийстве лосихи-3

По подозрению в незаконной охоте задержаны шесть местных жителей. Все они – неработающие. Как позже выяснилось, животные попали на прицел возле автодороги. Это так называемая зона покоя, где охота запрещена, и сохатые чувствуют себя спокойно. Открыв огонь по стаду, злоумышленникам удалось смертельно ранить самку. Ее перевезли в соседнюю деревню. Браконьеров задержали при разделке туши.  

«Самка была беременная». В Могилевской области задержали шестерых безработных, подозреваемых в убийстве лосихи-6

Дмитрий Мельников, старший госинспектор Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира:  
Было обнаружено два незарегистрированных охотничьих оружия, а также шкуры диких животных.  

В ходе осмотра прилегающей местности – это 20-30 метров от того места, где было обездвижено дикое животное и разделано – были обнаружены два эмбриона. То есть эти люди хотели скрыть тот факт, что самка была беременная.  

«Самка была беременная». В Могилевской области задержали шестерых безработных, подозреваемых в убийстве лосихи-9

Охота на копытных – лося, косулю и оленя – в феврале запрещена. В это время самки вынашивают потомство. В данном случае ущерб природе оценен в 37 тысяч рублей. Подозреваемые признали вину и согласились возместить эту сумму. Паралельно возбуждено уголовное дело. Наказание за браконьерство – до шести лет лишения свободы.  

«Самка была беременная». В Могилевской области задержали шестерых безработных, подозреваемых в убийстве лосихи-12

# происшествия # Дикие животные # Фотофакт # Дмитрий Мельников

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