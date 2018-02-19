У станции Жодино-Южное умер машинист во время управления электричкой

Новости Беларуси. 18 февраля во время управления поездом умер машинист. Мужчине было 45 лет.



При подъезде к остановочному пункту Жодино-Южное машинист почувствовал себя плохо. Помощник машиниста профессионально выполнил должностные обязанности: принял меры по экстренной остановке поезда и его закреплению, сообщил о случившемся дежурному по станции Жодино.

Приехавшие на место медики пытались реанимировать машиниста. Спасти мужчину не удалось.



Пассажиров электрички пересадили на другой поезд, который доставил их в Минск.

Осенью прошлого года в Сморгони на рабочем месте 34-летний мужчина получил серьёзную травму.