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У станции Жодино-Южное умер машинист во время управления электричкой

19 февраля 2018 12:25
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Новости Беларуси. 18 февраля во время управления поездом умер машинист. Мужчине было 45 лет. 

При подъезде к остановочному пункту Жодино-Южное машинист почувствовал себя плохо. Помощник машиниста профессионально выполнил должностные обязанности: принял меры по экстренной остановке поезда и его закреплению, сообщил о случившемся дежурному по станции Жодино. 

Приехавшие на место медики пытались реанимировать машиниста. Спасти мужчину не удалось.
 
Пассажиров электрички пересадили на другой поезд, который доставил их в Минск. 

Осенью прошлого года в Сморгони на рабочем месте 34-летний мужчина получил серьёзную травму.  

По дороге в больницу пострадавший скончался – здесь подробнее.   

# происшествия # Гибель рабочего

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