В Барановичском районе неизвестный сбил 55-летнюю велосипедистку. Водитель разыскивается

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, водитель ехал в направлении Барановичей. В попутном направлении на велосипеде передвигалась 55-летняя женщина. Столкновение произошло на 9 км дороги. Водитель скрылся с места происшествия.

Новости Беларуси. 18 февраля около семи утра в Барановичском районе на автодороге Р-99 «Барановичи-Гродно» неизвестный на автомобиле сбил велосипедистку.

Пострадавшая жительница деревни Гинцевичи была госпитализирована. На женщине во время передвижения на велосипеде был световозвращающий жилет.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГАИ просят оказать содействие в поисках скрывшегося водителя. Если Вы обладаете какой-либо информацией о данном ДТП, сообщите в ГАИ по телефонам: (8-0163) 41-17-64, (8-0162) 41-44-44.

Осенью прошлого года в Гомеле водитель Suzuki сбил велосипедиста.