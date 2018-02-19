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В Барановичском районе неизвестный сбил 55-летнюю велосипедистку. Водитель разыскивается

19 февраля 2018 10:45
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Новости Беларуси. 18 февраля около семи утра в Барановичском районе на автодороге Р-99 «Барановичи-Гродно» неизвестный на автомобиле сбил велосипедистку.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, водитель ехал в направлении Барановичей. В попутном направлении на велосипеде передвигалась 55-летняя женщина. Столкновение произошло на 9 км дороги. Водитель скрылся с места происшествия.  

В Барановичском районе неизвестный сбил 55-летнюю велосипедистку. Водитель разыскивается -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Пострадавшая жительница деревни Гинцевичи была госпитализирована. На женщине во время передвижения на велосипеде был световозвращающий жилет.  

Выясняются обстоятельства произошедшего.  

Сотрудники ГАИ просят оказать содействие в поисках скрывшегося водителя. Если Вы обладаете какой-либо информацией о данном ДТП, сообщите в ГАИ по телефонам: (8-0163) 41-17-64, (8-0162) 41-44-44.  

Осенью прошлого года в Гомеле водитель Suzuki сбил велосипедиста.  

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# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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