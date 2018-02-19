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Из загоревшейся ночью в Минске квартиры сотрудниками МЧС были спасены три человека. Один из них умер в больнице

19 февраля 2018 11:42
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Новости Беларуси. 19 февраля в Минске в доме по улице Кальварийской, 56 наблюдался дым.  

Как сообщает Минское МЧС, прибывшими спасателями был замечен дым средней концентрации, который выходил из окон квартиры на первом этаже. В дальнейшем выяснилось, что загорелись вещи в трёхкомнатной квартире.  

Из загоревшейся ночью в Минске квартиры сотрудниками МЧС были спасены три человека. Один из них умер в больнице-1

Фото: Минское МЧС  

Работники МЧС помогли 53-летней женщине и 46-летнему мужчине выбраться из квартиры через оконный проём по лестнице-палке. Спасённые не пострадали. С вышерасположенных квартир было эвакуировано 7 человек.  

Из загоревшейся ночью в Минске квартиры сотрудниками МЧС были спасены три человека. Один из них умер в больнице-4

Фото: Минское МЧС  

Через дверной проём был извлечён потерявший сознание 51-летний мужчина. Пострадавшего с ожогами 20% тела госпитализировали. Врачи не смогли спасти мужчину, утром он умер в больнице.  

Из загоревшейся ночью в Минске квартиры сотрудниками МЧС были спасены три человека. Один из них умер в больнице-7

Фото: Минское МЧС  

Примерно в четыре ночи пожар был ликвидирован. Устанавливается причина возгорания.  

Зимой 2018 года в Солигорске произошёл пожар. 

Были эвакуированы четыре человека – подробнее здесь.  

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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