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С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи

25 августа 2018 16:45
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Новости Беларуси. Вместо огорода и детской площадки – мусорная свалка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «горячую линию» СТВ обратился житель Могилева. Месяц назад из-за проливных дождей на его участок сошел оползень. Он принес тонны грунта и мусора. Городские власти о проблеме знают, но на помощь не спешат.

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи-1

Александр Клименков, житель Могилева:
Вечером сидели с женой и сыном смотрели телевизор, раздался грохот, удар. Вышли с женой посмотреть на улицу, а здесь творится невообразимый хаос и вакханалия.

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи-4

Александр Клименков рассказывает историю, которой вот уже месяц. До сих пор на его участке следы ЧП. Тонны грунта и мусора.

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи-7

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи-9

Юрий Прокопенко, СТВ:
Этот частный сектор находится в пойме небольшой речки Струшня. Жители Могилева стали здесь селиться еще в 19-ом веке. Повсюду высокие склоны. Но такого, чтобы сходили оползни раньше не случалось. До июля 2018 года. Всему причиной мощные ливни. Стихия.

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи-12

Часть высокого склона обрушилась на участок Александра. Урожай погиб – не беда, говорит мужчина. Просела пристройка к дому – и эта проблема решаемая. А вот вывезти землю и мусор – сам не в силах. Максимум после работы разбирает завалы и сносит хлам в кучу. А его здесь много. Покрышки, доски от забора, бутылки, мебель и даже туалет.

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи-15

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи-17

Александр Клименков:
Раньше мусорок не стояло, все носили, скидывали туда. Оно даже видно, вот куски, остатки мусора, которые оттуда съезжали, так остались тут валятся. Туалет съехал. Все, что накапливалось здесь много лет, съехало на мою территорию. Сейчас я живу здесь, грубо говоря, на свалке.

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи-20

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи-22

Андрей Гаврилович, житель Могилева:
Сколько здесь живу постоянно видел, что местные жители выкидывают там мусор. Я сам живу немного в другом месте. А вот покрышки всякие, рамы велосипедные постоянно здесь выкидываются.

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи-25

Александр Клименков:
Еще этот холм представляет аварийную опасность до сих пор. Каждый раз, когда проходит дождик, по куску отваливается. Вон на самом краю стоит сарай. Ему остается чуть-чуть, чтобы с криком поехать сюда.

Городские власти о проблеме знают. Даже создали специальную комиссию. Обещают обследовать склон и, если понадобится, сделают укрепления и систему водоотвода. А вот обрушившийся грунт вывезут с участка только после того, как хозяин дома сам уберет мусор. Словам о стихийной свалке коммунальщики не верят. Ни Александру, ни соседям.

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи-28

Алексей Шарай, заместитель начальника отдела ЖКХ Могилевского горисполкома:
Весь крупногабаритный мусор и те доски, которые находятся у него на участке, они не могли сойти вместе с сошедшим грунтом. Это мусор, который образовался в ходе жизнедеятельности этого гражданина. Ему было предложено отсортировать этот вопрос. Как только он отсортирует кровати, доски, окна, тот грунт, который сошел, наша организация приедет и уберет.

С проблемой один на один. Частное домовладение в Могилеве завалило оползнем, и уже месяц хозяева постройки ждут помощи-31

Этот дом Александр Клименков купил четыре года назад. Думал – спокойное, тихое место. А сейчас о спокойствии остается мечтать, как и о чистоте.

# Мусор # происшествия # Александр Клименков # Андрей Гаврилович # Алексей Шарай # Фотофакт

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