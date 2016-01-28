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С начала 2016 года в Беларуси зарегистрировано около 40 случаев изъятия поддельных банкнот из оборота

28 января 2016 06:20
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Новости Беларуси. Только с начала 2016 года в Беларуси зарегистрировано около 40 случаев изъятия поддельных банкнот из оборота. За 2015-й количество подобных фактов составляет свыше 900.

Чаще всего правоохранители сталкиваются с поддельной иностранной валютой. Более половины от общего количества фальшивок – это доллары. Ненастоящие российские рубли составляют около 30%. Третье место в этом списке у валюты Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Загоровская, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Поддельные доллары сделаны полиграфским способом, встречаются суперподелки, изымаются на территории республики. Защитные элементы соблюдаются, но есть определенные признаки, по которым банкноты являются поддельными, вызывают сомнения в подлинности.

# происшествия # Мошенничество # Ольга Загоровская

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