Новости Беларуси. Только с начала 2016 года в Беларуси зарегистрировано около 40 случаев изъятия поддельных банкнот из оборота. За 2015-й количество подобных фактов составляет свыше 900.

Чаще всего правоохранители сталкиваются с поддельной иностранной валютой. Более половины от общего количества фальшивок – это доллары. Ненастоящие российские рубли составляют около 30%. Третье место в этом списке у валюты Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Загоровская, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Поддельные доллары сделаны полиграфским способом, встречаются суперподелки, изымаются на территории республики. Защитные элементы соблюдаются, но есть определенные признаки, по которым банкноты являются поддельными, вызывают сомнения в подлинности.