Контрабандист протаранил на автомобиле ограждение пункта пропуска «Брест»

Новости Беларуси. ЧП в международном пункте пропуска «Брест». Чтобы избежать более детального досмотра, контрабандист протаранил на автомобиле бокс и попытался скрыться. Но беглеца задержали. Сканирование показало в колесах его авто тайники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, брестчанин только с начала года уже 10 раз пересекал границу.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

В настоящее время устанавливается ущерб, который был нанесен инфраструктуре. Все материальные издержки одназначно будут взысканы, он будет привлечен к ответственности как по линии Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения, так и по линии погранслужбы за нарушение режима в пунктах пропуска и за нарушение таможенного законодательства.

Напомним, это не первый инцидент на белорусско-польской границе. Самый резонансный произошел 3 года назад, в январе 2013. Тогда гражданин России на угнанном в Германии автомобиле штурмовал пункт пропуска «Домачево». Въехал в Беларусь из Польши. На большой скорости буквально снес 4 шлагбаума и скрылся. Для розыска дерзкого нарушителя границы был объявлен план «Перехват». Поймали лихача в одной из деревень Брестского района. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.