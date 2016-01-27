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Более 20 человек получили травмы на тротуарах Минска за сутки

27 января 2016 10:29
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Новости Беларуси. Более 20 человек получили травмы на тротуарах Минска. Виной тому – гололедица. Минувшие сутки отличились резкими перепадами температуры воздуха. Дождь зимой также дал о себе знать.

Количество обратившихся в врачам побило все антирекорды. Еще за день до этого подобная помощь от медиков в городе потребовалась только одному человеку.

В такую погоду специалисты советуют пользоваться ледоступами – специальными резиновыми накладками для обуви против скольжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Гололед

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