Более 20 человек получили травмы на тротуарах Минска за сутки

Новости Беларуси. Более 20 человек получили травмы на тротуарах Минска. Виной тому – гололедица. Минувшие сутки отличились резкими перепадами температуры воздуха. Дождь зимой также дал о себе знать.

Количество обратившихся в врачам побило все антирекорды. Еще за день до этого подобная помощь от медиков в городе потребовалась только одному человеку.

В такую погоду специалисты советуют пользоваться ледоступами – специальными резиновыми накладками для обуви против скольжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.