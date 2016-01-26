Детский сад в Марьиной Горке затопило из-за трещины в кровле и непогоды

Новости Беларуси. Решать коммунальные вопросы приходится в эти дни и третьему детскому саду в Марьиной Горке. Ведь репутация дошкольного учреждения в буквальном смысле слова оказалась подмоченной. Текущую воду с потолка в одной из групп персоналу приходится собирать тазами. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ разбиралась в проблеме.

Анастасия Винчо, СТВ:

Вода здесь была везде. Начинался водопад с раздевалки. Вот на этих стыках еще видны подтеки. Но самое главное действо, по иронии судьбы, видимо, развернулось в умывальной комнате. Здесь стояли тазики, наполненные водой, которые приходилось менять по несколько раз на день.

Крыша третьего детского сада, что в Марьиной Горке, попросту не выдержала напора многокилограммовой снежной шапки. Вода лилась из всех щелей.

Эльдар Скрябин:

Труба протекает.

Никита Гришечкин:

Труба протекает, потому что там трещина. И мы ходим в другую группу.

Александра Щербинина:

(А ты видела, как здесь текла вода?) Видела. (Много ее было?) Да.

Умывальную сразу же закрыли. А 25 малышей перевели в помещение, где занималась соседняя группа.

Наталья Кравченко, заведующий ГУО «Ясли-сад №3 г. Марьина Горка»:

Детям разъяснили, что у нас немножко не работает умывальник, немножко дяди отремонтируют нам все. А мы пока будем ходить в другую группу. Дети абсолютно спокойно на это отреагировали.

Между тем, течь в крыше обнаружили еще в конце декабря. Ремонт в долгий ящик не откладывали. Крышу планировали перестелить до 10 января. Но погода скорректировала график.

Валентина Андреева, начальник отдела образования, спорта и туризма Пуховичского райисполкома:

С ухудшение климатических погодных условий на некоторое время работы были приостановлены. На кровле подрядная организация еще работает, но, тем не менее, уже изнутри потолки полностью зачищены, проведены работы по очистке от повреждений. И мы можем говорить даже не об окончании работы к 10 февраля, а гораздо раньше.

Конечно, такого форс-мажора можно было избежать. Летом все дошкольные учреждения проверили на техническую готовность. Как состояние кровли получило одобрение комиссии, пока загадка. Ведь такая течь не могла возникнуть из ниоткуда. А следовательно, трещина была. Пусть крышу сейчас и ремонтируют, но в этом, детском вопросе, проблемы надо предотвращать заранее, чем потом устранять последствия.