С крыши здания в Минске упала снежная глыба, 52-летняя минчанка в больнице

Новости Беларуси. С сотрясением головного мозга и ушибом левого плечевого сустава 52-летняя минчанка доставлена в больницу.

Как рассказали в МЧС, все произошло на улице Притыцкого в четверг утром.

Подтаявший снег с наледью упал на женщину, которая проходила мимо.

Спасатели предупреждают: в связи с теплой погодой подобные случаи могут повториться. Поэтому субъектам хозяйствования следует принять меры по очистке крыш от снега и наледи.

Кстати, владельцы здания, по чьей вине минчанка оказалась на больничной койке, от комментариев отказались. Здесь подробности.

Напомним, нередки случаи, когда падение сосулек, наледи, снежных глыб, заканчивалось трагично для случайных прохожих.

Декабрь 2012. В центре Санкт-Петербурга сосулька, сорвавшаяся с крыши, убила 44-летнюю женщину. Все это произошло на глазах дочери погибшей, которую лишь чудом не задела глыба льда.



Январь 2013. Минск. Четыре часа дня. Три работника ЖЭСа возвращались с вызова. И трагическая случайность: ледяная глыба упала на одного из них, забрав жизнь.

Очевидцы происшествия и сейчас с ужасом говорят о случившемся.

Погибшего слесаря многие знали. Говорят, был одним из лучших работников. Вот и на этот раз пришел к жильцам помочь. Но вот спасти его самого уже никто не успел.