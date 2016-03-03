Снежная глыба рухнула на женщину в Минске, владельцы объекта от комментариев отказались

Новости Беларуси. Снег на голову. 52-летняя минчанка по вине недобросовестных предпринимателей в преддверии женского праздника оказалась на больничной койке. На нее упала лавина наледи с крыши здания по улице Притыцкого.

Медики констатировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и ушиб плечевого сустава. Однако женщина, едва оправившись от шока, решила покинуть больницу самостоятельно и уехала домой.

Даже после ЧП снег и наледь по-прежнему виднеются на крыше здания. Территория всё так же не огорожена. В организации, которой принадлежит объект, комментировать произошедшее отказались, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.