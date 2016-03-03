Прямой эфир

Снежная глыба рухнула на женщину в Минске, владельцы объекта от комментариев отказались

03 марта 2016 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Снег на голову. 52-летняя минчанка по вине недобросовестных предпринимателей в преддверии женского праздника оказалась на больничной койке. На нее упала лавина наледи с крыши здания по улице Притыцкого.

Медики констатировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и ушиб плечевого сустава. Однако женщина, едва оправившись от шока, решила покинуть больницу самостоятельно и уехала домой.

Даже после ЧП снег и наледь по-прежнему виднеются на крыше здания. Территория всё так же не огорожена. В организации, которой принадлежит объект, комментировать произошедшее отказались, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.    

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
Милиционер, спасший ребенка от столкновения с машиной в Витебске: Никаких мыслей не было в голове, просто увидел ситуацию
03 марта 2016 17:20

Милиционер, спасший ребенка от столкновения с машиной в Витебске: Никаких мыслей не было в голове, просто увидел ситуацию

С крыши здания в Минске упала снежная глыба, 52-летняя минчанка в больнице
03 марта 2016 16:43

С крыши здания в Минске упала снежная глыба, 52-летняя минчанка в больнице

Заместитель гендиректора «Борисовдрева» задержан по подозрению в получении взятки
03 марта 2016 11:03

Заместитель гендиректора «Борисовдрева» задержан по подозрению в получении взятки