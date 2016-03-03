Новости Беларуси. Заместитель гендиректора «Борисовдрева» задержан по подозрению в получении взятки. Задержали его в агрогородке Атолино после того, как мужчина получил более 24 миллионов рублей. Деньги передал директор одной из организаций, которая занималась выполнением ремонтных и строительных работ. На «Борисовдреве» они проводились в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации и переоснащению.

Напомню, модернизация этого предприятия деревообработки сопровождается громкими отставками и уголовными делами. Что касается задержания замгендиректора, то сейчас все обстоятельства выясняются. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Березовик, сотрудник пресс-службы УВД Минского областного исполнительного комитета:

Деньги были переданы в качестве вознаграждения за благоприятное решение вопроса о своевременном перечислении денежных средств в адрес этой организации за выполнение ремонтных и иных строительных работ. По материалам УБЭП УВД Минского облисполкома и ОБЭП Борисовского РУВД Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье - получение взятки. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.