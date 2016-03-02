Смертельное ДТП в России: погибли 9 человек, за рулем был белорус

Новости России. Смертельное ДТП произошло в России. Под Пензой в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 9 человек, еще трое пострадали.

За рулём большегрузной машины был гражданин Беларуси. Он также пострадал. Его экстренно госпитализировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности этого страшного ДТП нам по телефону прокомментировали в Главном управлении МЧС России по Пензенской области.

Алексей Котов, сотрудник пресс-службы МЧС России по Пензенской области:

Столкнулась фура и грузовой микроавтобус. 9 человек погибших, водитель фуры госпитализирован. Один ребенок четырех лет госпитализирован. Наши специалисты работают по извлечению пострадавших, погибших.