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Смертельное ДТП в России: погибли 9 человек, за рулем был белорус

02 марта 2016 13:48
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Новости России. Смертельное ДТП произошло  в России.  Под Пензой в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 9 человек, еще трое пострадали.

За рулём большегрузной машины был гражданин Беларуси. Он также пострадал. Его экстренно госпитализировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности этого страшного ДТП нам по телефону прокомментировали в Главном управлении МЧС России по Пензенской области.

Алексей Котов, сотрудник пресс-службы МЧС России по Пензенской области:
Столкнулась фура и грузовой микроавтобус. 9 человек погибших, водитель фуры госпитализирован. Один ребенок четырех лет госпитализирован. Наши специалисты работают по извлечению пострадавших, погибших.

# происшествия # Аварии # Авария в России # Алексей Котов

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