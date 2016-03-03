В Витебске сотрудник Департамента охраны спас ребенка от наезда автомобиля

Новости Беларуси. В Витебске сотрудник Департамента охраны закрыл собой ребенка и спас его от наезда автомобиля.

Прапорщик возвращался домой после несения службы. На проезжей части в районе улицы Буденного по пешеходному переходу мальчик переходил дорогу. Автомобили на крайних полосах остановились, уступив дорогу. Однако по трамвайным путям продолжала двигаться машина, не пытаясь снизить скорость. За доли секунды милиционер успел схватить школьника за ручку рюкзака, потянуть и собой закрыть от удара.

Мужчина получил ушиб левой голени. Шестиклассник не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.