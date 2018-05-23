Пострадавших из легковушки пришлось доставать спасателям. У деревни Гора автомобиль врезался в фуру

Новости Беларуси. Два человека в реанимации. Такой результат ДТП, которое произошло накануне вечером вблизи деревни Гора Борисовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там легковой автомобиль врезался в фуру с прицепом.

По предварительной версии, водитель грузовика внезапно притормозил и начал разворачиваться. В этот момент и произошло столкновение.