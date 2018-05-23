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Пострадавших из легковушки пришлось доставать спасателям. У деревни Гора автомобиль врезался в фуру

23 мая 2018 14:53
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Новости Беларуси. Два человека в реанимации. Такой результат ДТП, которое произошло накануне вечером вблизи деревни Гора Борисовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там легковой автомобиль врезался в фуру с прицепом.

Пострадавших из легковушки пришлось доставать спасателям. У деревни Гора автомобиль врезался в фуру-1

По предварительной версии, водитель грузовика внезапно притормозил и начал разворачиваться. В этот момент и произошло столкновение.

Пострадавших из легковушки пришлось доставать спасателям. У деревни Гора автомобиль врезался в фуру-4

Спасателям и медикам пришлось с помощью специальных инструментов доставать из автомобиля пострадавших пассажира и водителя. Мужчин госпитализировали. Водитель фуры не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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