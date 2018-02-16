Руководитель Дворца спорта задержан за взятки. Сергея Прановича взяли с поличным

Суммы вознаграждений, которые получал директор Дворца спорта практически каждый день, варьировалась от 100 до 1200 долларов. Всё зависело от ожидаемой рентабельности выставки или торговой точки.

Персональную «благодарность» с 2014 года нечистый на руку руководитель требовал буквально у всех: у коммерсантов, организаторов концертов, спортивных команд и даже представителей монастырей. К слову, Сергей Пранович в качестве вознаграждения принимал и различные презенты: от дрели и шуруповерта до микроволновки, от билета на концерт до бутылки алкоголя. Кроме того, была поставлена на поток практика откатов. За деньги, полученные от коммерческих структур, директор Дворца спорта приобрел загородный коттедж и внедорожник. Впрочем, полную картину еще предстоит восстановить. Дело передано в Следственный комитет.