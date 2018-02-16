Прямой эфир

Руководитель Дворца спорта задержан за взятки. Сергея Прановича взяли с поличным

16 февраля 2018 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подробности этого дела раскрыла газета «СБ:Беларусь сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Руководитель Дворца спорта задержан за взятки. Сергея Прановича взяли с поличным-1

Суммы вознаграждений, которые получал директор Дворца спорта практически каждый день, варьировалась от 100 до 1200 долларов. Всё зависело от ожидаемой рентабельности выставки или торговой точки.  

Персональную «благодарность» с 2014 года нечистый на руку руководитель требовал буквально у всех: у коммерсантов, организаторов концертов, спортивных команд и даже представителей монастырей. К слову, Сергей Пранович в качестве вознаграждения принимал и различные презенты: от дрели и шуруповерта до микроволновки, от билета на концерт до бутылки алкоголя. Кроме того, была поставлена на поток практика откатов. За деньги, полученные от коммерческих структур, директор Дворца спорта приобрел загородный коттедж и внедорожник. Впрочем, полную картину еще предстоит восстановить. Дело передано в Следственный комитет.  

# происшествия # Коррупция # Фотофакт # Сергей Пранович

Другие новости рубрики

Все новости
В Пружанском районе LADA переехала лежавшего на дороге мужчину. Водитель скрылся
16 февраля 2018 09:28

В Пружанском районе LADA переехала лежавшего на дороге мужчину. Водитель скрылся

Под Мостами Audi сбил лося. 18-летняя дочь водителя погибла, сын в реанимации
16 февраля 2018 08:45

Под Мостами Audi сбил лося. 18-летняя дочь водителя погибла, сын в реанимации

В Брестском районе при столкновении Audi A4 и Toyota Yaris пострадали три человека
16 февраля 2018 07:51

В Брестском районе при столкновении Audi A4 и Toyota Yaris пострадали три человека