Руководитель Дворца спорта задержан за взятки. Сергея Прановича взяли с поличным

Новости Беларуси. Подробности этого дела раскрыла газета «СБ:Беларусь сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подробности этого дела раскрыла газета «СБ:Беларусь сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суммы вознаграждений, которые получал директор Дворца спорта практически каждый день, варьировалась от 100 до 1200 долларов. Всё зависело от ожидаемой рентабельности выставки или торговой точки.
Персональную «благодарность» с 2014 года нечистый на руку руководитель требовал буквально у всех: у коммерсантов, организаторов концертов, спортивных команд и даже представителей монастырей. К слову, Сергей Пранович в качестве вознаграждения принимал и различные презенты: от дрели и шуруповерта до микроволновки, от билета на концерт до бутылки алкоголя. Кроме того, была поставлена на поток практика откатов. За деньги, полученные от коммерческих структур, директор Дворца спорта приобрел загородный коттедж и внедорожник. Впрочем, полную картину еще предстоит восстановить. Дело передано в Следственный комитет.