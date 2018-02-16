Прямой эфир

Под Мостами Audi сбил лося. 18-летняя дочь водителя погибла, сын в реанимации

16 февраля 2018 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 февраля в Мостовском районе Audi сбил лося. В ДТП погибла девушка.  

По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла возле деревни Пески. Машина съехала в кювет и заблокировала находившихся внутри людей.  

Под Мостами Audi сбил лося. 18-летняя дочь водителя погибла, сын в реанимации-1

Фото: Гродненское областное управление МЧС РБ  

Спасатели деблокировали 42-летнего водителя и его 13-летнего сына. От полученных травм 18-летняя дочь водителя погибла. Пострадавших с тяжёлыми травмами доставили в реанимацию.  

Под Мостами Audi сбил лося. 18-летняя дочь водителя погибла, сын в реанимации-4

Фото: Гродненское областное управление МЧС РБ  

Лось погиб.  

Осенью 2017 года лось спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей под Гомелем (здесь подробнее). 

# происшествия # Авария в Гродненской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Брестском районе при столкновении Audi A4 и Toyota Yaris пострадали три человека
16 февраля 2018 07:51

В Брестском районе при столкновении Audi A4 и Toyota Yaris пострадали три человека

В Минске на следующие сутки были найдены три пропавшие девочки
15 февраля 2018 13:55

В Минске на следующие сутки были найдены три пропавшие девочки

В Барановичах директор предприятия предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму 45 тысяч рублей
15 февраля 2018 10:29

В Барановичах директор предприятия предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму 45 тысяч рублей