Под Мостами Audi сбил лося. 18-летняя дочь водителя погибла, сын в реанимации

Новости Беларуси. 15 февраля в Мостовском районе Audi сбил лося. В ДТП погибла девушка.
По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла возле деревни Пески. Машина съехала в кювет и заблокировала находившихся внутри людей.
Новости Беларуси. 15 февраля в Мостовском районе Audi сбил лося. В ДТП погибла девушка.
По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла возле деревни Пески. Машина съехала в кювет и заблокировала находившихся внутри людей.
Фото: Гродненское областное управление МЧС РБ
Спасатели деблокировали 42-летнего водителя и его 13-летнего сына. От полученных травм 18-летняя дочь водителя погибла. Пострадавших с тяжёлыми травмами доставили в реанимацию.
Фото: Гродненское областное управление МЧС РБ
Лось погиб.
Осенью 2017 года лось спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей под Гомелем (здесь подробнее).