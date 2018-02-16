В Пружанском районе LADA переехала лежавшего на дороге мужчину. Водитель скрылся

Новости Беларуси. 15 февраля около девяти вечера возле деревни Рудники в Пружанском районе было обнаружено тело 55-летнего местного жителя.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, часом ранее на лежавшего на дороге мужчину наехал автомобиль LADA212140. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами. За рулём машины находился 24-летний житель деревни Колядичи.
После происшествия водитель скрылся с места аварии, но был обнаружен и задержан у себя дома.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Осенью прошлого года в Любанском районе автомобиль наехал на пешехода.
Мужчина лежал на дороге – здесь подробнее.