В Пружанском районе LADA переехала лежавшего на дороге мужчину. Водитель скрылся

Новости Беларуси. 15 февраля около девяти вечера возле деревни Рудники в Пружанском районе было обнаружено тело 55-летнего местного жителя.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, часом ранее на лежавшего на дороге мужчину наехал автомобиль LADA212140. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами. За рулём машины находился 24-летний житель деревни Колядичи.

После происшествия водитель скрылся с места аварии, но был обнаружен и задержан у себя дома.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Осенью прошлого года в Любанском районе автомобиль наехал на пешехода.