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В Пружанском районе LADA переехала лежавшего на дороге мужчину. Водитель скрылся

16 февраля 2018 09:28
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Новости Беларуси. 15 февраля около девяти вечера возле деревни Рудники в Пружанском районе было обнаружено тело 55-летнего местного жителя.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, часом ранее на лежавшего на дороге мужчину наехал автомобиль LADA212140. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами. За рулём машины находился 24-летний житель деревни Колядичи.  

После происшествия водитель скрылся с места аварии, но был обнаружен и задержан у себя дома.  

Обстоятельства произошедшего выясняются.  

Осенью прошлого года в Любанском районе автомобиль наехал на пешехода.  

Мужчина лежал на дороге – здесь подробнее.  

# происшествия # Авария в Брестской области

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