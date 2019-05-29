Два человека погибли в ДТП на ул.Селицкого в Минске

Новости Беларуси. Два человека погибли в серьёзном ДТП в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Днём легковой автомобиль, двигаясь со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Бачило, столкнулся со стоявшим фургоном, а после врезался в еще один припаркованный автомобиль.