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Два человека погибли в ДТП на ул.Селицкого в Минске

29 мая 2019 18:23
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Новости Беларуси. Два человека погибли в серьёзном ДТП в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Два человека погибли в ДТП на ул.Селицкого в Минске-1

Днём легковой автомобиль, двигаясь со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Бачило, столкнулся со стоявшим фургоном, а после врезался в еще один припаркованный автомобиль.

Два человека погибли в ДТП на ул.Селицкого в Минске-4

Погибли пассажиры иномарки. Водитель и ещё один пассажир – в больнице. Причины аварии выясняются.

Два человека погибли в ДТП на ул.Селицкого в Минске-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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