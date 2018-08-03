Россияне под видом цветов пытались ввезти в Беларусь химпрепараты

Новости Беларуси. Химические препараты под видом цветов. Граждане России пытались незаконно ввезти через литовско-белорусскую границу 44 кг смесей для обработки растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спрятали груз в тайники. Эти препараты, можно перемещать через границу ЕАЭС только при наличии разрешительных документов, которые у россиян отсутствовали. По накладным, в машине должны были находиться букеты. Автомобиль, а также незаконный груз изъяты до решения суда.