Под Оршей перевернулся туристический автобус. Пострадали граждане России, Украины и Молдовы

Новости Беларуси. 12 человек попали в больницу после аварии с туристическим автобусом под Оршей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно предварительным данным, неуправляемая машина оказалась в кювете после того, как водитель уснул за рулем.

На борту туристического автобуса, следовавшего по маршруту Киев–Таллин, находились 53 человека – граждане России, Украины и Молдовы. Как сообщают медики, серьезных травм нет ни у кого, поэтому в госпитализации пассажиры не нуждаются.