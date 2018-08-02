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Под Оршей перевернулся туристический автобус. Пострадали граждане России, Украины и Молдовы

02 августа 2018 12:37
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Новости Беларуси. 12 человек попали в больницу после аварии с туристическим автобусом под Оршей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Оршей перевернулся туристический автобус. Пострадали граждане России, Украины и Молдовы-1

Согласно предварительным данным, неуправляемая машина оказалась в кювете после того, как водитель уснул за рулем.

Под Оршей перевернулся туристический автобус. Пострадали граждане России, Украины и Молдовы-4

На борту туристического автобуса, следовавшего по маршруту Киев–Таллин, находились 53 человека – граждане России, Украины и Молдовы. Как сообщают медики, серьезных травм нет ни у кого, поэтому в госпитализации пассажиры не нуждаются.

Под Оршей перевернулся туристический автобус. Пострадали граждане России, Украины и Молдовы-7

Пострадавших разместили в гостинице. В течение нескольких часов из Лиды в Оршу прибыл резервный автобус, на котором в сопровождении ГАИ путешественники отправились дальше.

# Авария в Витебской области # происшествия # Фотофакт

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