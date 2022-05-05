Родители были в соседней комнате. В Барановичах двухлетний мальчик выпал из окна

Новости Беларуси. Генпрокуратура серьезно обеспокоена участившимися случаями выпадения детей из окон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из последних случаев произошел в Барановичах.

В больницу с многочисленными переломами и острой черепно-мозговой травмой доставили двухлетнего мальчика. Родители в момент падения были в соседней комнате. Аналогичный случай произошел в Могилеве, где ребенок выпал из окна пятого этажа. Оно было приоткрыто для проветривания. Отец и брат мальчика были в квартире.