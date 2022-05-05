Прямой эфир

Родители были в соседней комнате. В Барановичах двухлетний мальчик выпал из окна

05 мая 2022 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Генпрокуратура серьезно обеспокоена участившимися случаями выпадения детей из окон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из последних случаев произошел в Барановичах.  

Родители были в соседней комнате. В Барановичах двухлетний мальчик выпал из окна-1

В больницу с многочисленными переломами и острой черепно-мозговой травмой доставили двухлетнего мальчика. Родители в момент падения были в соседней комнате. Аналогичный случай произошел в Могилеве, где ребенок выпал из окна пятого этажа. Оно было приоткрыто для проветривания. Отец и брат мальчика были в квартире.  

Родители были в соседней комнате. В Барановичах двухлетний мальчик выпал из окна-4

В марте трагедия произошла в Быхове. Двухлетний малыш вместе с матерью был в гостях. Невнимательность взрослых обернулась гибелью мальчика. Генеральная прокуратура просит родителей быть более бдительными к безопасности своих детей, не оставлять их без присмотра и исключить возможность беспрепятственного открывания детьми окон.  

# Прокуратура Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Глубина на затопленных землях – до 2,5 метра. Наводнение в Гомельской области не прекращается
04 мая 2022 18:58

​Глубина на затопленных землях – до 2,5 метра. Наводнение в Гомельской области не прекращается

Всплеск происшествий в праздники. Рассказываем, что произошло за выходные
04 мая 2022 18:53

Всплеск происшествий в праздники. Рассказываем, что произошло за выходные

Младшему 8 месяцев. Подросток вытащил соседских детей из горящей квартиры
04 мая 2022 18:48

Младшему 8 месяцев. Подросток вытащил соседских детей из горящей квартиры