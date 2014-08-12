Робин Уильямс: Когда я умру, пляшите на моей могиле и поливайте цветы тем, что пьете сами

Новости США. На 64-м году жизни скончался американский актер Робин Уильямс. Согласно сообщению полиции, он был найден в своем доме в калифорнийском городе Тибурон, округ Марин.

Предположительная причина смерти – асфиксия (удушье).

Полиция уже начала расследование.

Мару Буксбаум, пресс-секретарь актера:

Робин Уильямс ушел из жизни. В последнее время он боролся с тяжелой депрессией. Это очень неожиданная потеря для нас. Родственники и близкие просят проявить уважение к их частной жизни в столь нелегкий период.

Робин Уильямс – обладатель премии «Оскар», пятикратный лауреат премии «Золотой глобус».

Премию Американской киноакадемии Робин Уильямс получил за роль второго плана в фильме «Умница Уилл Хантинг» (Good Will Hunting, 1997). В его фильмографии более 300 ролей. Робин проснулся знаменитым, когда на экраны вышла картина Барри Левинсона «Доброе утро, Вьетнам» с его участием.

Робин Уильямс был признан «самым веселым человеком на свете из ныне живущих» по версии издания Entertainment Weekly.

Сюзан Шнайдер, супруга Уильямса:

Сегодня утром я потеряла мужа и лучшего друга, в то время как мир утратил одного из любимейших артистов и прекрасного человека. Мое сердце совершенно разбито. Мы надеемся, в центре внимания будет не смерть Робина, а бесчисленные моменты радости и смеха, которые он подарил миллионам.

Президент США Барак Обама соболезнует в связи с кончиной комедийного актера и продюсера.



Барак Обама, президент США:

Робин Уильямс был летчиком, доктором, джинном, сиделкой, президентом, профессором, беспокойным Питером Пеном и каждым понемногу. Но Робин Уильямс был единственным в своем роде. Он делился своим талантом с каждым, кто в нем нуждался – от войск США за рубежом до нищих на улицах.

Он заставил Америку смеяться.

А за кадром, в реальной жизни, лечился от алкогольной и наркотической зависимости. Несколько месяцев назад актер завершил очередной курс терапии.



Внезапная смерть Уильямса потрясла Голливуд.



Оззи Осборн, британский музыкант:

Такая трагическая утрата. У меня всегда останутся самые прекрасные воспоминания о Робине Уильямсе. Хочу выразить уважение и любовь его семье.



Майли Сайрус, американская актриса и певица:

Не могу смириться с этой новостью. И никогда не плакала о том, кого никогда не встречала в жизни. Сейчас не могу остановиться.



Мэрил Стрип, американская актриса:

Мне нечего сказать на публике. Я лично буду переживать эту потерю.

Последние записи актера в Twitter и Instagram были адресованы его дочери.

Четыре фильма с участием Уильямса выйдут в мировой прокат уже после его смерти. «Ночь в музее: Секрет гробницы», «Это, блин, рождественское чудо», «Бульвар». Он также озвучил собаку в фильме «Все, как ты захочешь», премьера которого запланирована на 2015 год.

Робин Уильямс говорил:



1. Безвкусица – это когда людям не смешно.

О детях:

2. Я перестал пить, когда у меня появились дети, потому что я хотел всегда быть начеку. Я не хотел бы пропустить ни одной вещи, которую дети говорят или делают. Это очень важно для меня. Когда у вас дети, вы ведете себя, как под кайфом. Вы всегда сосредоточены.

О наркотиках:

3. Кокаин – это способ Господа предупредить вас, что вы зарабатываете слишком много денег.

О режиссерах:

4. Все режиссеры говорят, что любят работать с комиками. В основном потому, что те не боятся пробовать разные штуки. Они ведь готовы на все, чтобы вызвать улыбку. В какой-то момент они становятся абсолютно бесстыжими и абсолютно бесстрашными.

О страхе:

5. Никогда и ничего не бойтесь. В крайнем случае, пусть страх будет вашим вдохновением.

6. Каждому из нас дана лишь маленькая искра безумия. Старайтесь не загасить ее.

О работе:

7. Я не в состоянии постоянно придерживаться системы Станиславского, мне становится скучно. Я могу использовать ее, но даже снимаясь в драме, особенно не гружусь! Возможно, это неправильно, но я получал удовольствие, даже играя маньяка в «Бессоннице», где моим партнером был такой адепт системы Станиславского как Аль Пачино!

8. Я мечтаю путешествовать, правда, сначала хочу выучить несколько иностранных языков. Испанский, итальянский, китайский.

О политике:

9. Слово «политика» происходит от латинского «поли», что значит «множество» и «тика», что значит «кровососущие ублюдки».

О смерти:

10. Когда я умру, пляшите на моей могиле и поливайте цветы тем, что пьете сами. Делайте, что хотите, только не клонируйте меня, потому что мой клон никогда не будет таким же, как я.



