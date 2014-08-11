Полуголый белорус-дальнобойщик устроил потасовку в Вильнюсе и попал в суд

Новости Литвы. В ночь на понедельник 11 августа вильнюсским полицейским пришлось усмирять 6 дальнобойщиков, которые подрались на автостоянке.

Самым «громким» среди дебоширов оказался 35-летний белорус.

Нетрезвый гражданин Беларуси Дмитрий Андрейчук был возмущен тем, что его задержали – он оказал сопротивление полиции, пришлось применить электрошокер.

В суде он сказал, что оказал сопротивление только потому, что не хотел, чтобы его закрывали в КПЗ.

В суд дальнобойщика привезли в спортивных шортах.

Дмитрий Андрейчук (в комментарии delfi.it):

В таком виде меня привезли в комиссариат.

По какой причине разгорелся конфликт, мужчина так и не пояснил.

Судья Виргиния Людвинавичене назначила ему штраф за административное нарушение.

К слову, драки иногда бывают даже полезными… если они не стихийные, а срежиссированные!

Так, в Перу проходит фестиваль драк (см.видео).

Местные жители собираются на открытых площадках и колотят друг друга. Цель действа – снятие стресса. Соперников подбирают одного пола и комплекции. В фестивале принимают участие даже дети и женщины.