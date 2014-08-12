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90 тонн соломы сожгли дети в Гродно. Виновных ищут

12 августа 2014 10:36
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Новости Беларуси. В Гродно из-за детской шалости сгорело 90 тонн соломы. Пожар тушили четыре пожарных расчета.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
Выяснилось, что стог принадлежит СПК, состоит из 700 тюков общей массой около 210 тонн. Удалось спасти 120 тонн соломы, 90 тонн уничтожено огнем. На ликвидацию пожара потребовалось около часа.

Вероятнее всего, в произошедшем виновны четверо детей 12-14 лет.

Один из работников хозяйства видел компанию детей, удаляющуюся от дымящегося стога. Виновных ищут правоохранители.

Напомним, в прошлом году из-за детской шалости с огнем в Минском районе загорелся сарай. 13-летний мальчик получил ожоги головы, рук и ног. Он помогал родителям по хозяйству и находился в сарае, когда начался пожар. До прибытия спасателей мальчик самостоятельно пытался потушить огонь. Смотрите видео.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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