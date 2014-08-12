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В ущелье в горах Тибета упал автобус и 2 легковые машины. Погибли 44 человека

12 августа 2014 11:50
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Новости Китая. В горах Тибета специалисты продолжают изучать место трагедии. Им предстоит выяснить причину аварии, унесшей жизни 44 человек.

9 августа автобус и 2 легковые машины упали в горное ущелье.

11 человек выжили. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. На данный момент медики оценивают их состояние как стабильное.

В связи с произошедшим в регионе проводится тщательная проверка в сфере дорожной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, семьям погибших в результате ДТП в Тибете. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

# происшествия # Фотофакт # Авария в Азии

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