В ущелье в горах Тибета упал автобус и 2 легковые машины. Погибли 44 человека

Новости Китая. В горах Тибета специалисты продолжают изучать место трагедии. Им предстоит выяснить причину аварии, унесшей жизни 44 человек.

9 августа автобус и 2 легковые машины упали в горное ущелье.

11 человек выжили. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. На данный момент медики оценивают их состояние как стабильное.

В связи с произошедшим в регионе проводится тщательная проверка в сфере дорожной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, семьям погибших в результате ДТП в Тибете. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.