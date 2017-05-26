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Резонансные случаи гибели детей в Минской области: 7-классник утонул в реке, сорвавшись с тарзанки, автокран насмерть сбил 9-классницу

26 мая 2017 15:17
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Новости Беларуси. 25 мая в Березинском районе достали из реки тело 13-летнего мальчика.

Подросток катался на самодельной тарзанке, сорвался и упал в реку.

Течение в том месте очень сильное, а река – глубокая, и тело смогли найти только через сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Резонансные случаи гибели детей в Минской области: 7-классник утонул в реке, сорвавшись с тарзанки, автокран насмерть сбил 9-классницу-1

Вечером того же дня еще одна трагедия прозошла в Столбцах: автокран недалеко от пешеходного перехода сбил 9-классницу (здесь подробнее).

Правоохранители обращаются к взрослым: скоро начинаются каникулы, будьте максимально внимательны к детям, контролируйте их местоположение. Лучше проявить излишнюю бдительность, чем недосмотреть.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей

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