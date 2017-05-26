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Школьница погибла под колесами МАЗа в Столбцах: возбуждено уголовное дело

26 мая 2017 15:08
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Новости Беларуси. 25 мая в Столбцах под колесами крана оказалась 9-классница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От травм девушка погибла на месте. 

Авария произошла рядом с нерегулирующимся пешеходным переходом. Обстоятельства трагедии выясняются, проводятся экспертизы.

Школьница погибла под колесами МАЗа в Столбцах: возбуждено уголовное дело-1

Татьяна Белоног, официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области:
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе и по автотехническому состоянию большегрузного автомобиля, причине смерти погибшей. 

Так же будет установлено, в каком состоянии за рулем находился водитель. 

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Татьяна Белоног

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