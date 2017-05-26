Школьница погибла под колесами МАЗа в Столбцах: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. 25 мая в Столбцах под колесами крана оказалась 9-классница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Белоног, официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области:

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе и по автотехническому состоянию большегрузного автомобиля, причине смерти погибшей.