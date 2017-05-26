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В Березинском районе 13-летний мальчик утонул в реке, сорвавшись с тарзанки

26 мая 2017 13:56
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Новости Беларуси. Трагедия в Березинском районе произошла 24 мая. Школьник катался на «тарзанке», смонтированной на дереве в четырех метрах от уреза реки. В какой-то момент мальчик сорвался и упал в воду.

Ввиду сильного течения реки и большой глубины его стало сносить течением.

Тело обнаружили только на следующий день.

Известно, что мальчик был младшим сыном в семье тракториста и полевода местного сельскохозяйственного предприятия. Несчастный случай стал шоком для жителей района. Местные говорят, что река унесла уже немало жизней.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Несчастные случаи с детьми и подростками на водоемах, как правило, происходят во время их самостоятельных прогулок. Зачастую ребята играют на возвышенном берегу, край которого не устойчив и легко осыпается, а также в тех местах, откуда можно упасть в воду. В результате неосторожных действий детей и отсутствия контроля со стороны взрослых происходят трагические происшествия.

# происшествия # Несчастный случай # Татьяна Белоног

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