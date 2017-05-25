Прямой эфир

Девятиклассница погибла под колесами автокрана в Столбцах

25 мая 2017 18:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трагедия в Столбцах произошла 25 мая. Грузовой автомобиль МАЗ сбил школьницу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм девочка скончалась. Она заканчивала девятый класс.

Девятиклассница погибла под колесами автокрана в Столбцах-1



Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
В ходе первоначальных следственных действий проводится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы, фиксируются объекты и следы, имеющие значение для установления времени, характера и иных обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе по техническому состоянию большегрузного транспортного средства и причине смерти погибшей. Водитель, 1967 года рождения, проходит процедуру освидетельствования. Предварительно был трезв.

Столбцовский РОСК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Татьяна Белоног

Другие новости рубрики

Все новости
На трассе Минск-Микашевичи Renault врезался в машину дорожников: кадры с места событий
25 мая 2017 14:59

На трассе Минск-Микашевичи Renault врезался в машину дорожников: кадры с места событий

В Минском районе сгорел дачный дом: уничтожены 3 машины
25 мая 2017 14:56

В Минском районе сгорел дачный дом: уничтожены 3 машины

Годовалый ребенок выпал из окна 5-го этажа в Минске
25 мая 2017 13:23

Годовалый ребенок выпал из окна 5-го этажа в Минске