Режиссера сериала «Игры престолов» растерзала львица

Новости ЮАР. Трагедия в одном из сафари-парков Южной Африки.

29-летняя американка Кэтрин Чеппелл, режиссер монтажа, работавшая над спецэффектами в телесериале «Игра престолов», была растерзана львицей.

Кэтрин Чеппелл отправилась в ЮАР волонтером: она собирала деньги для фонда, который борется с браконьерами. Во время одной из поездок по сафари-парку Чеппелл открыла окно своего автомобиля, чтобы сфотографировать львов.

Одна из львиц бросилась на Кэтрин. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

За последние четыре месяца эта трагедия стала уже третьим несчастным случаем, произошедшим в данном парке.

В прошлом году в Гродненском зоопарке львица напала на сотрудницу. Женщина после окончания рабочего дня нарушила все мыслимые правила безопасности. Кроме того, что она перелезла через ограждающий барьер, так ещё подошла к клетке и просунула руку, чтобы погладить хищное животное.

Итог такой беспечности закономерен. Львица набросилась на женщину и укусила её за руку. Пострадавшая самостоятельно вырвалась из лап хищницы и обратилась за помощью к коллегам. Именно они и вызвали скорую помощь. Медики оценили травму как крайне тяжёлую. Подробности – в сюжете.