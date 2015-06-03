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Витебская область: на станции Шарковщина тепловоз сбил женщину, разговаривающую по телефону

03 июня 2015 11:18
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Новости Беларуси. 36-летняя женщина переходила через железнодорожный переезд на станции Шарковщизна, разговаривая по мобильному телефону.

Машинист тепловоза попытался избежать столкновения и стал подавать звуковые сигналы, но

женщина на них не отреагировала.

В результате происшествия женщина попала в реанимационное отделение больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, а также повреждениями различной степени тяжести. 

Как рассказали в пресс-службе МВД, основной причиной происходящих на путях несчастных случаев является несоблюдение пешеходами мер безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

В апреле в Слуцке на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с товарным поездом. Подробности – в видеоинформации.

# происшествия # Несчастный случай

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