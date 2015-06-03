Витебская область: на станции Шарковщина тепловоз сбил женщину, разговаривающую по телефону

Новости Беларуси. 36-летняя женщина переходила через железнодорожный переезд на станции Шарковщизна, разговаривая по мобильному телефону.



Машинист тепловоза попытался избежать столкновения и стал подавать звуковые сигналы, но

женщина на них не отреагировала.

В результате происшествия женщина попала в реанимационное отделение больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, а также повреждениями различной степени тяжести.

Как рассказали в пресс-службе МВД, основной причиной происходящих на путях несчастных случаев является несоблюдение пешеходами мер безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.