«Такого дерзкого и наглого преступления на Гомельщине давно не было»: средь бела дня мужчина дважды ударил женщину ножом и похитил сумку

Новости Беларуси. 23 марта в Гомеле мужчина дважды ударил пожилую женщину ножом, отнял сумку и сбежал.

Как сообщает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, в пятницу днём 67-летняя гомельчанка пошла в продуктовый магазин. На улице на неё напал мужчина. Он ударил потерпевшую дважды: сбоку в область сердца, а затем в грудь. Далее гражданин схватил сумку и убежал.

Женщина пошла за беглецом. По пути она попросила помощи у случайного водителя, но получила отказ.

В это время мимо проходил милиционер. Правоохранитель заметил, что женщине плохо и предложил помочь. Пострадавшая рассказала, что её ударили ножом и ограбили. Она также добавила, что ей нужно домой к 95-летней матери. Мужчина вызвал скорую и сообщил о произошедшем в милицию.

Виктор Чикунов, начальник управления уголовного розыска УВД:

Такого дерзкого и наглого преступления на Гомельщине давно не было. Поэтому на ноги подняли всех оперативников областного управления и Советского РОВД г. Гомеля.

К вечеру 25 марта подозреваемого задержали. Задержанным оказался 55-летний уроженец Гомеля. Ранее мужчина отбывал наказание в РФ за убийство. После возвращения гражданин проживал в Гомеле с сожительницей. У подозреваемого нашли похищенное имущество и предполагаемое орудие преступления.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.

Весной 2018 года 19-летний парень напал на прохожего и ограбил его.