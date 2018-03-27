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«Такого дерзкого и наглого преступления на Гомельщине давно не было»: средь бела дня мужчина дважды ударил женщину ножом и похитил сумку

27 марта 2018 10:44
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Новости Беларуси. 23 марта в Гомеле мужчина дважды ударил пожилую женщину ножом, отнял сумку и сбежал.  

Как сообщает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, в пятницу днём 67-летняя гомельчанка пошла в продуктовый магазин. На улице на неё напал мужчина. Он ударил потерпевшую дважды: сбоку в область сердца, а затем в грудь. Далее гражданин схватил сумку и убежал.  

Женщина пошла за беглецом. По пути она попросила помощи у случайного водителя, но получила отказ.  

В это время мимо проходил милиционер. Правоохранитель заметил, что женщине плохо и предложил помочь. Пострадавшая рассказала, что её ударили ножом и ограбили. Она также добавила, что ей нужно домой к 95-летней матери. Мужчина вызвал скорую и сообщил о произошедшем в милицию.  

Виктор Чикунов, начальник управления уголовного розыска УВД:  
Такого дерзкого и наглого преступления на Гомельщине давно не было. Поэтому на ноги подняли всех оперативников областного управления и Советского РОВД г. Гомеля.  

К вечеру 25 марта подозреваемого задержали. Задержанным оказался 55-летний уроженец Гомеля. Ранее мужчина отбывал наказание в РФ за убийство. После возвращения гражданин проживал в Гомеле с сожительницей. У подозреваемого нашли похищенное имущество и предполагаемое орудие преступления.  

Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.  

Весной 2018 года 19-летний парень напал на прохожего и ограбил его.  

Подозреваемого задержали через два часа – здесь подробнее.  

# происшествия # Нападение # Виктор Чикунов # Виталий Пристромов

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