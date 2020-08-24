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Renault опрокинулся на улице Казинца после столкновения с BMW

24 августа 2020 15:28
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Новости Беларуси. Renault перевернулся на бок в результате ДТП на Казинца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Renault опрокинулся на улице Казинца после столкновения с BMW-1

По предварительной информации, 48-летний водитель Renault, выезжая из двора, не пропустил BMW, двигавшийся со стороны Кижеватова. Очевидцы освободили водителя из опрокинувшегося авто. Он доставлен в медучреждение для осмотра. ГАИ проводит проверку.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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