Renault опрокинулся на улице Казинца после столкновения с BMW

Новости Беларуси. Renault перевернулся на бок в результате ДТП на Казинца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 48-летний водитель Renault, выезжая из двора, не пропустил BMW, двигавшийся со стороны Кижеватова. Очевидцы освободили водителя из опрокинувшегося авто. Он доставлен в медучреждение для осмотра. ГАИ проводит проверку.