Ребёнок, которого в Мачулищах выкинули в мусоропровод, в реанимации

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в Мачулищах (подробности здесь).

Там 28-летняя женщина выбросила новорожденного ребенка с седьмого этажа в мусоропровод.

Раненую девочку нашли утром в мусорном контейнере. Ребёнок жив и доставлен в реанимацию областной детской больницы. Горе-мать тоже пока находится в больнице. Против нее возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

Выясняются мотивы совершенного преступления, допрашиваются родственники подозреваемой.

Государственному комитету судебных экспертиз поручено проведение ряда судебно-медицинских исследований. В отношении женщины планируется проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Игорь Лазарчик, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минская областная детская клиническая больница»:

У ребенка имеется закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота, ушиб внутренних органов и множественные повреждения кожных покровов.

Делается нашими специалистами все необходимое, чтобы помочь данному ребенку.

Больше информации о трагедии здесь.