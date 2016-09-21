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Ребёнок, которого в Мачулищах выкинули в мусоропровод, в реанимации

21 сентября 2016 15:28
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в Мачулищах (подробности здесь). 

Там 28-летняя женщина выбросила новорожденного ребенка с седьмого этажа в мусоропровод. 

Раненую девочку нашли утром в мусорном контейнере. Ребёнок жив и доставлен в реанимацию областной детской больницы. Горе-мать тоже пока находится в больнице. Против нее возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Выясняются мотивы совершенного преступления, допрашиваются родственники подозреваемой.
Государственному комитету судебных экспертиз поручено проведение  ряда судебно-медицинских исследований. В отношении женщины планируется проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Игорь Лазарчик, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минская областная детская клиническая больница»:
У ребенка имеется закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота, ушиб внутренних органов и множественные повреждения кожных покровов.

Делается нашими специалистами все необходимое, чтобы помочь данному ребенку.

Больше информации о трагедии здесь.

# происшествия # Фотофакт # Убийство

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