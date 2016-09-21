«Чудо, что выброшенный в мусоропровод младенец выжил»: подробности трагедии в Мачулищах

Новости Беларуси. В городском поселке Мачулищи женщина выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод. Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи Минского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Известно, что покалеченную девочку нашли в мусорном контейнере. Малышка жива и доставлена в реанимацию. Мать ребенка тоже пока находится в лечебном учреждении. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили медики, девочка находится в очень тяжелом состоянии.

За ее жизнь борются врачи минской областной детской больницы. Прогнозов специалисты не дают. По их словам, уже чудо, что младенец выжил.

Игорь Лазарчик, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минская областная детская клиническая больница»:

У ребенка имеется закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота, ушиб внутренних органов и множественные повреждения кожных покровов. В настоящее время ребенку в условиях нашего отделения анестезиологии и реанимации проводится необходимый комплекс лечебных мероприятий и обследований. Делается нашими специалистами все необходимое, чтобы помочь данному ребенку.

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