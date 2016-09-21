В Мачулищах новорожденного выбросили в мусоропровод: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В городском поселке Мачулищи женщина выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод. Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи Минского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Известно, что покалеченную девочку нашли в мусорном контейнере.

Малышка жива и доставлена в реанимацию областного роддома.

Мать ребенка тоже пока находится в лечебном учреждении. Против нее возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

В рамках уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Выясняются мотивы совершенного преступления, допрашиваются родственники подозреваемой.

Государственному комитету судебных экспертиз поручено проведение ряда судебно-медицинских исследований. В отношении женщины планируется проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.