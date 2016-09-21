Мать из Мачулищ, которая выбросила свою дочь в мусоропровод, будет проходить психиатрическую экспертизу

Новости Беларуси. Шокирующая история, которая произошла в поселке Мачулищи Минского района. В мусорном контейнере там нашли новорождённую девочку с множественными травмами.

По предварительным данным, ребенка, практически сразу после рождения, в мусоропровод выбросила собственная мать.

28-летняя девушка задержана. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Ее дочка чудом осталась жива и сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница дома:

До сих пор нас всех трясёт.

Происшествие всколыхнуло Мачулищах: подробности трагедии на улице Молодежной обсуждают по всему небольшому поселку. В мусорном баке обнаружили новорожденную девочку.

Жительница Мачулищ:

Муж в тюрьме. Ну а тут так получилось, что она родила сама, пуповину отрезала и выбросила в мусоропровод.

Неизвестно, обращалась ли мать пострадавшей малютки в больницу, становилась ли на учет. Но соседи утверждают: свое деликатное положение женщина скрывала.

Не говорила о беременности даже своей матери.

Николай:

Я первый заметил. Говорю: «Катька, ты что, много ешь что ли? Беременная?» А она говорит: «Это я, дядя Коля, толстая, много ем».

Потрясение от случившегося становится еще больше, когда узнаешь, что у женщины уже есть маленький ребенок. И мальчика из семьи, которую все соседи иначе, как благополучной не называют, постоянно видели с мамой – на прогулке или на лавочки возле дома.

Сейчас за ребенком присматривает бабушка, разговаривать с журналистами она отказалась. Судьба сразу 2 родных людей решается в эти минуты.

Сейчас женщина находится на лечении в больнице, ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Соседи неоднократно замечали: и раньше женщина вела себя странно.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

Выясняются мотивы совершенного преступления, допрашиваются родственники подозреваемой. Государственному комитету судебных экспертиз поручено проведение ряда судебно-медицинских исследований.

Юлия Матяш, СТВ:

Трагедия произошла здесь, на лестничной клетке седьмого этажа многоквартирного дома. Мать уже двоих детей решила попрощаться со своей малышкой, выкинув её в этот мусоропровод.

Но даже после падения с такой высоты малышка осталась жива. Соседи в тот вечер сидели и у подъезда.

Соседка:

Услышали грохот, подошли, а там плач ребёнка. Открыли, а там новорождённый.

На теле малышки многочисленные порезы, ссадины. Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. За её жизнь борются врачи Минской областной детской больницы. Прогнозов специалисты не дают.

По их словам уже чудо, что младенец выжил.

Игорь Лазарчик, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минская областная детская клиническая больница»:

У ребенка имеется закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота, ушиб внутренних органов и множественные повреждения кожных покровов. В настоящее время ребенку в условиях нашего отделения анестезиологии и реанимации проводится необходимый комплекс лечебных мероприятий и обследований.

Сейчас следственный комитет выясняет все обстоятельства дела.

Возбуждено уголовное дело по Статье 140 «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Больше фото с места событий здесь.