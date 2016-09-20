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В Несвижском районе 47-летний мужчина сгорел в своей кровати 

20 сентября 2016 15:25
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Новости Беларуси. Пагубная привычка вновь привела к трагедии. На этот раз в Несвижском районе. Ночью на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании жилого дома в агрогородке Ударный. 

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, дом был полностью охвачен огнём, а крыша обрушилась. 

Укротив огонь, в комнате на кровати спасатели обнаружили тело хозяина. 47-летний мужчина, со слов соседей, проживал один, характеризовался посредственно, употреблял спиртные напитки, курил. Как раз непотушенная сигарета и могла стать причиной пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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