На двух пожарах в Витебской области погибли три человека

По сведениям Витебского ОУМЧС, 18 марта около одиннадцати утра в деревне Гавриловцы загорелся двухквартирный дом. К моменту прибытия спасателей дом уже горел полностью, местами обрушилась кровля.

Новости Беларуси. За дежурные сутки в Витебской области произошли пожары в Браславском районе и в Полоцке.

65-летний хозяин первой квартиры во время пожара был на улице, он не пострадал. 55-летняя владелица второй квартиры была на работе, однако у неё дома находилась мать, тело которой обнаружили спасатели при тушении пожара.

19 марта в полтретьего ночи начался пожар в одном из домов в Полоцке. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, кровля уже частично обрушилась.

Во время ликвидации пожара на диване было обнаружено тело мужчины, в соседней комнате на полу под слоем обрушившихся конструкций был найден ещё один погибший. Личности мужчин устанавливаются.