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На двух пожарах в Витебской области погибли три человека

19 марта 2019 07:26
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Новости Беларуси. За дежурные сутки в Витебской области произошли пожары в Браславском районе и в Полоцке.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, 18 марта около одиннадцати утра в деревне Гавриловцы загорелся двухквартирный дом. К моменту прибытия спасателей дом уже горел полностью, местами обрушилась кровля.  

На двух пожарах в Витебской области погибли три человека-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

65-летний хозяин первой квартиры во время пожара был на улице, он не пострадал. 55-летняя владелица второй квартиры была на работе, однако у неё дома находилась мать, тело которой обнаружили спасатели при тушении пожара.  

Пламенем уничтожена кровля дома, повреждены потолочные перекрытия, стены, имущество.  

На двух пожарах в Витебской области погибли три человека-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

19 марта в полтретьего ночи начался пожар в одном из домов в Полоцке. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, кровля уже частично обрушилась.  

Во время ликвидации пожара на диване было обнаружено тело мужчины, в соседней комнате на полу под слоем обрушившихся конструкций был найден ещё один погибший. Личности мужчин устанавливаются.  

На двух пожарах в Витебской области погибли три человека-7

Фото: Витебское ОУМЧС  

Огнём уничтожены кровля строения, потолочные перекрытия и имущество, повреждены стены.  

По фактам пожаров проводятся проверки, выясняются причины загораний. Во втором случае рассматривается версия неосторожности при курении одним из погибших.  

На двух пожарах в Витебской области погибли три человека-10

Фото: Витебское ОУМЧС  

На неделе случился пожар в административно-бытовом здании.  

Один человек погиб, ещё трое были спасены (здесь подробнее).  

# Пожар # происшествия

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