Разыскиваемого более 10 лет белоруса экстрадировали из Северной Македонии

Новости Беларуси. Из Северной Македонии экстрадирован белорус, которого по линии Интерпола разыскивали более 10 лет. Мужчину обвиняют в сбыте, хранении и контрабанде наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле местные правоохранители задержали злоумышленника. Тогда же компетентный суд Северной Македонии принял решение о выдаче фигуранта белорусской стороне.

Алексей Вершель, заместитель начальника отдела НЦБ Интерпола в Беларуси:

Беглец обвиняется в приобретении на территории нашей страны и соседней Польши, а также в перемещении через белорусскую границу, хранении и сбыте особо опасного психотропного вещества амфетамин. Скрываясь от уголовного преследования на территории иностранных государств, обвиняемый изменил анкетные данные, использовал поддельный паспорт Российской Федерации. Кроме того, ему удалось получить шведское гражданство.