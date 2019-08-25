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Разыскиваемого более 10 лет белоруса экстрадировали из Северной Македонии

25 августа 2019 12:31
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Новости Беларуси. Из Северной Македонии экстрадирован белорус, которого по линии Интерпола разыскивали более 10 лет. Мужчину обвиняют в сбыте, хранении и контрабанде наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разыскиваемого более 10 лет белоруса экстрадировали из Северной Македонии-1

В июле местные правоохранители задержали злоумышленника. Тогда же компетентный суд Северной Македонии принял решение о выдаче фигуранта белорусской стороне.

Разыскиваемого более 10 лет белоруса экстрадировали из Северной Македонии-4

Алексей Вершель, заместитель начальника отдела НЦБ Интерпола в Беларуси:
Беглец обвиняется в приобретении на территории нашей страны и соседней Польши, а также в перемещении через белорусскую границу, хранении и сбыте особо опасного психотропного вещества амфетамин. Скрываясь от уголовного преследования на территории иностранных государств, обвиняемый изменил анкетные данные, использовал поддельный паспорт Российской Федерации. Кроме того, ему удалось получить шведское гражданство.

Разыскиваемого более 10 лет белоруса экстрадировали из Северной Македонии-7

По статьям, которые вменяются задержанному, закон предусматривает до 15 лет лишения свободы.

# Наркотики # происшествия # Алексей Вершель # Фотофакт

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