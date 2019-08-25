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При столкновении Land Rover и Skoda на трассе М3 погибла женщина

25 августа 2019 11:32
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Новости Беларуси. Около Боровлян произошло страшное ДТП.  

По информации МВД, авария случилась днем 25 августа. На трассе М3 Минск – Витебск около поворота на Боровляны произошло столкновение внедорожника Land Rover и Skoda.  

В каждом автомобиле было по 4 человека, включая детей. Погибла пассажирка автомобиля Skoda.  

При столкновении Land Rover и Skoda на трассе М3 погибла женщина -1

Фото: МВД

По предварительной информации, Skoda, за рулем которой находилась 19-летняя белоруска, ехала по направлению к Минску, но внезапно пересекла разделительную полосу и лоб в лоб  столкнулась с Land Rover, которым управлял россиянин. 

Удар пришелся в правый бок легковушки. Все участники ДТП доставлены в медучреждение.  

При столкновении Land Rover и Skoda на трассе М3 погибла женщина -4

Фото: МВД

На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы, ГАИ, спасатели, медики. Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются.  

В середине августа произошла тройная авария на проспекте Победителей в Минске.  

 Citroen протаранил автобус и Mitsubishi на остановке (читать далее).  

# Авария в Минске # происшествия

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