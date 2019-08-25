При столкновении Land Rover и Skoda на трассе М3 погибла женщина

В каждом автомобиле было по 4 человека, включая детей. Погибла пассажирка автомобиля Skoda.

По информации МВД, авария случилась днем 25 августа. На трассе М3 Минск – Витебск около поворота на Боровляны произошло столкновение внедорожника Land Rover и Skoda.

По предварительной информации, Skoda, за рулем которой находилась 19-летняя белоруска, ехала по направлению к Минску, но внезапно пересекла разделительную полосу и лоб в лоб столкнулась с Land Rover, которым управлял россиянин.

Удар пришелся в правый бок легковушки. Все участники ДТП доставлены в медучреждение.