При столкновении Land Rover и Skoda на трассе М3 погибла женщина
Новости Беларуси. Около Боровлян произошло страшное ДТП.
По информации МВД, авария случилась днем 25 августа. На трассе М3 Минск – Витебск около поворота на Боровляны произошло столкновение внедорожника Land Rover и Skoda.
В каждом автомобиле было по 4 человека, включая детей. Погибла пассажирка автомобиля Skoda.
По предварительной информации, Skoda, за рулем которой находилась 19-летняя белоруска, ехала по направлению к Минску, но внезапно пересекла разделительную полосу и лоб в лоб столкнулась с Land Rover, которым управлял россиянин.
Удар пришелся в правый бок легковушки. Все участники ДТП доставлены в медучреждение.
На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы, ГАИ, спасатели, медики. Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются.
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