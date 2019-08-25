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В Осиповичском районе Ford насмерть сбил 28-летнего пешехода

25 августа 2019 11:49
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Новости Беларуси. В Осиповичском районе автомобиль насмерть сбил пешехода.  

По информации МВД, происшествие случилось ночью 25 августа. Автомобиль Ford Mondeo под управлением 41-летнего вилейчанина совершил наезд на пешехода. 28-летний мужчина скончался на месте аварии от полученных травм.  

В Осиповичском районе Ford насмерть сбил 28-летнего пешехода-1

Фото: МВД

Пешеход двигался на проезжей части в  попутном направлении, он не был обозначен световозвращающими элементами.  

Водитель легковушки был трезв.  

На месте работали следственно-оперативная группа, ГАИ и судмедэксперты. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.  

В начале августа легковушка на МКАД сбила пешехода, он погиб на месте (читать далее).  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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