В Осиповичском районе Ford насмерть сбил 28-летнего пешехода

По информации МВД, происшествие случилось ночью 25 августа. Автомобиль Ford Mondeo под управлением 41-летнего вилейчанина совершил наезд на пешехода. 28-летний мужчина скончался на месте аварии от полученных травм.

Пешеход двигался на проезжей части в попутном направлении, он не был обозначен световозвращающими элементами.

Водитель легковушки был трезв.

На месте работали следственно-оперативная группа, ГАИ и судмедэксперты. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.