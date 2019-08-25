В Осиповичском районе Ford насмерть сбил 28-летнего пешехода

Новости Беларуси. В Осиповичском районе автомобиль насмерть сбил пешехода.
По информации МВД, происшествие случилось ночью 25 августа. Автомобиль Ford Mondeo под управлением 41-летнего вилейчанина совершил наезд на пешехода. 28-летний мужчина скончался на месте аварии от полученных травм.
Пешеход двигался на проезжей части в попутном направлении, он не был обозначен световозвращающими элементами.
Водитель легковушки был трезв.
На месте работали следственно-оперативная группа, ГАИ и судмедэксперты. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
В начале августа легковушка на МКАД сбила пешехода, он погиб на месте (читать далее).