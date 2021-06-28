Прямой эфир

Размыло кусок 3 на 15 метров. Что происходит на дорогах Минской области после ливней

28 июня 2021 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 и 27 июня в Минской области произошло восемь ДТП. Два человека погибли, еще шесть получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кроме того, выходные отметились обильными ливнями, которые привели к размыву дорог.

Размыло кусок 3 на 15 метров. Что происходит на дорогах Минской области после ливней-1

Подобные случаи отмечены, например, в Минском районе в деревнях Звенячи, Богушово, Городище, а также в деревне Гриньково Дзержинского района. Аварийные места обозначили. Участок дороги в деревне Богушово шириной 3 метра и длиной 15 метров продолжают восстанавливать. Здесь дежурят экипажи ГАИ.

Размыло кусок 3 на 15 метров. Что происходит на дорогах Минской области после ливней-4

Дмитрий Христовский, заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома:
В настоящее время проводятся работы по восстановлению дорог. Например, в деревне Городище Минского района движение восстановлено. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение требований временных дорожных знаков в местах производства работ.

«Не была пристёгнута ремнём безопасности». В ДТП в Минской области погибла пассажирка внедорожника

Всего сотрудниками ГАИ выявлено более 1 200 правонарушений. Большая часть водителей находились в состоянии алкогольного опьянения и не имели права управления авторанспортом.

# Погода в Беларуси # происшествия # Дмитрий Христовский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не была пристёгнута ремнём безопасности». В ДТП в Минской области погибла пассажирка внедорожника
28 июня 2021 18:53

«Не была пристёгнута ремнём безопасности». В ДТП в Минской области погибла пассажирка внедорожника

На проспекте Победителей в Минске сгорел автомобиль
28 июня 2021 14:52

На проспекте Победителей в Минске сгорел автомобиль

Фура опрокинулась и заблокирована проезжую часть на М1 под Борисовом
28 июня 2021 14:49

Фура опрокинулась и заблокирована проезжую часть на М1 под Борисовом