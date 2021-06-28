Размыло кусок 3 на 15 метров. Что происходит на дорогах Минской области после ливней

Новости Беларуси. 26 и 27 июня в Минской области произошло восемь ДТП. Два человека погибли, еще шесть получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кроме того, выходные отметились обильными ливнями, которые привели к размыву дорог.

Подобные случаи отмечены, например, в Минском районе в деревнях Звенячи, Богушово, Городище, а также в деревне Гриньково Дзержинского района. Аварийные места обозначили. Участок дороги в деревне Богушово шириной 3 метра и длиной 15 метров продолжают восстанавливать. Здесь дежурят экипажи ГАИ.

Дмитрий Христовский, заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома:

В настоящее время проводятся работы по восстановлению дорог. Например, в деревне Городище Минского района движение восстановлено. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение требований временных дорожных знаков в местах производства работ.

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Всего сотрудниками ГАИ выявлено более 1 200 правонарушений. Большая часть водителей находились в состоянии алкогольного опьянения и не имели права управления авторанспортом.