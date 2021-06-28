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На проспекте Победителей в Минске сгорел автомобиль

28 июня 2021 14:52
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Новости Беларуси. Внушительная пробка образовалась после обеда на Ванеева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель грузового автомобиля двигался по Партизанскому проспекту в направлении улицы Олега Кошевого. Когда машина проезжала площадь Ванеева, из кузова свалился груз, который повредил два автомобиля.

На проспекте Победителей в Минске сгорел автомобиль-1

На некоторое время утром было затруднено движение транспорта и на проспекте Победителей. На перекрестке с Игнатенко сгорел автомобиль. Причина выясняется.

На проспекте Победителей в Минске сгорел автомобиль-4

В ДТП на проспекте Жукова пострадал велосипедист. Около семи утра водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Харьковской в направлении проспекта Дзержинского, при подъеме на транспортную развязку сбил 45-летнего велосипедиста. Мужчина, не спешившись, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Он в больнице.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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