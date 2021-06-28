На проспекте Победителей в Минске сгорел автомобиль
Новости Беларуси. Внушительная пробка образовалась после обеда на Ванеева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель грузового автомобиля двигался по Партизанскому проспекту в направлении улицы Олега Кошевого. Когда машина проезжала площадь Ванеева, из кузова свалился груз, который повредил два автомобиля.
На некоторое время утром было затруднено движение транспорта и на проспекте Победителей. На перекрестке с Игнатенко сгорел автомобиль. Причина выясняется.
В ДТП на проспекте Жукова пострадал велосипедист. Около семи утра водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Харьковской в направлении проспекта Дзержинского, при подъеме на транспортную развязку сбил 45-летнего велосипедиста. Мужчина, не спешившись, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Он в больнице.